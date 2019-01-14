Франция готовит налог для Google, Amazon, Facebook и Apple

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Правительство Франции разрабатывает законопроект о налогообложении транснациональных гигантов, в частности, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.
Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Le Journal du Dimanche.
По его словам, законопроект о налогообложении так называемой “большой четверки” вынесут на рассмотрение до конца февраля.
Он также отметил, что налог коснется всех компаний, которые предлагают цифровые услуги и имеют оборот свыше 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции.
Кроме того, Ле Мэр назвал налогообложения Google, Amazon, Facebook и Apple вопросом справедливости. Предполагается, что новый налог будет пополнять бюджет Франции еще на 500 млн евро в год.
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