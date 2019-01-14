Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на инфраструктуру в Украине

39 украинских инфраструктурных проектов, которые предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030, включены в индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На эти проекты предусмотрено почти 4,5 млрд евро. Упомянутый план подготовлен ЕС и Всемирным банком с целью развития транспортного сообщения в странах “Восточного партнерства”.

По словам министра, реализация этих 39 проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе стать органической частью общеевропейской транспортной сети.

“Когда мы говорим, что имплементация Drive Ukraine стоит около 60 млрд долл, то уже в первый год ее реализации мы имеем минимум 50% финансирования из госбюджета и 10% финансирования со стороны наших европейских партнеров, международных финансовых организаций и за счёт государственно- частного партнёрства”, – уточнил Омелян.