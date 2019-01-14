Рева рассказал, чего не хватает для введения накопительных пенсий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Кабинет министров готов поддержать введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы, если Верховная Рада (ВР) одобрит законопроект №6677.

По его словам, без принятия этого проекта ВР введение накопительной системы невозможно.

“Поэтому ответственность на вашей стороне. Мы готовы поддержать введение накопительной системы, если это сделает Верховная Рада Украины”, – отметил Рева.

Министр добавил, что парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал ВР принять за основу указанный законопроект, но документ так и не вынесли на рассмотрение депутатами.