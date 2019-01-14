Рева рассказал, чего не хватает для введения накопительных пенсий

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Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Кабинет министров готов поддержать введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы, если Верховная Рада (ВР) одобрит законопроект №6677.
По его словам, без принятия этого проекта ВР введение накопительной системы невозможно.
“Поэтому ответственность на вашей стороне. Мы готовы поддержать введение накопительной системы, если это сделает Верховная Рада Украины”, – отметил Рева.
Министр добавил, что парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал ВР принять за основу указанный законопроект, но документ так и не вынесли на рассмотрение депутатами.
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