Android 2019 превратит любой смартфон в полноценный компьютер

Пользователь популярного сайта с прошивками для смартфонов XDA Developers смог раздобыть раннюю версию нового Android 10 (2019), которая готовится для Google Pixel 3 XL. Сейчас мобильная операционная система носит название Android Q, а представлена будет весной этого года.

Самым заметным изменением, которое бросается в глаза, является наличие темной темы, которая полностью меняет вид Android Q. Более того, такой дизайн будет доступен для большинства приложений Google и даже может применяться на сторонних приложениях, у которых изначально нет поддержки подобных тем.

У Android 10 был обнаружен улучшенный режим безопасности: пользователи получат больше контроля в настройках над разрешениями и ограничениями доступа, которые они устанавливают для различных приложений.

Разработчики также обнаружили “десктопный” режим. Судя по всему, в Android появится “родная” поддержка функции подобной Samsung DeX, когда смартфон подключается к внешнему монитору. Если она будет реализована на системном уровне в Android, такой “десктопный” режим появится в смартфонах повсеместно.