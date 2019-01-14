Европейская бизнес ассоциация заявляет об ухудшении ситуации с возвратом НДС

По состоянию на середину января 2019 года от бизнеса продолжают поступать тревожные сигналы об ухудшении ситуации с возмещением текущих сумм НДС. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской бизнес ассоциации.

“Еще в конце прошлого года в Европейскую бизнес ассоциацию стали поступать сообщения от бизнеса относительно повторения старой проблемы с возмещением НДС. На данный момент ситуация не решена. Случай не единичен. Это тревожный сигнал для большинства экспортеров”, – говорится в сообщении.

“Компании сталкиваются с проблемой финансирования своей операционной деятельности, включая выплату заработной платы работникам. Так, для некоторых потери составляют десятки млн грн”, – отметила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

В настоящее время уже образовалась задолженность по возмещению НДС за октябрь и ноябрь 2018 года.

Отмечается, что у представителей бизнеса существуют опасения, что возмещение снова начнет проводиться в ручном режиме, как это было несколько лет назад, что может стать причиной коррупционных злоупотреблений.