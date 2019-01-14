Повышение зарплаты украинцев превысило темпы инфляции, - Кубив

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По итогам 2018 рост уровня зарплат украинцев превысил темпы инфляции.
Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
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По его словам, рост ВВП по итогам 2018 года превысил три процента. В свою очередь темпы инфляции составили менее 10%.
Как отметил Кубив, это один из самых низких показателей за последние пять лет. При этом рост зарплат украинцев смог превысить темпы инфляции и по состоянию на ноябрь 2018 года средняя зарплата выросла на 22,5%.
Стоит отметить, с первого января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3723 гривен до 4173 гривен. Согласно прогнозам, стоит ожидать повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, или соответственно на 7% и 5% в реальном выражении.
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