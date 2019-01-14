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К 2022 году в Украине могут построить завод по производству ядерного топлива - Минэнергетики

К 2022 году в Украине могут построить завод по производству ядерного топлива - Минэнергетики

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что американская компания Westinghouse дала разрешение Украине использовать технологию производства ядерного топлива при условии строительства здесь завода.

Отметим, что пока только две компании в мире обладают технологиями, необходимыми для производства ядерного топлива типа ВВЭР, которое используют украинские АЭС – американская Westinghouse и российская «ТВЭЛ».

«Через три года завод могут построить. То есть, за пределами Украины останется только обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, ведь потеряли статус ядерной державы», – сообщил Насалик.

По материалам hromadske.tv
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