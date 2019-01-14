Google собирается очистить Google Play от устаревших приложений

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В конце 2017 года Google объявила о планах по прекращению поддержки устаревших 32-битных приложений для Android, а теперь компания поделилась новыми подробностями и более точными сроками этого перехода. Правда, процесс рискует затянуться, так как поисковый гигант максимально лояльно относится к разработчикам и владельцам старых устройств.
С 1 августа этого года Google будет требовать от разработчиков, чтобы все новые Android-приложения и обновления существующих были 64-битными.
Окончательный переход на 64 бита состоится в августе 2021-го, после чего Google больше не будет отображать 32-разрядные программы в Google Play на устройствах с 64-битными процессорами.
При этом Google Play продолжит поддерживать и отображать 32-битные приложения на устройствах с 32-разрядной архитектурой.
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