Межбанк: доллар к 27,98 упал на нехватке гривны на пике фискальных платежей

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,98 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,57 коп., составил 27,98 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,98/28,02 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого наблюдается пик фискальных платежей в Казну. После периода относительной курсовой стабильности пара доллар-гривна около 10.40 Киева возобновила нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,97/28,00, а спустя 17 минут, на цифре 27,96/27,99 UAH/USD. Пробитие ценами СКВ вниз отметки 28,00 UAH/USD привлекло внимание НБУ, появившегося на рынке с гривневыми интервенциями, еще до 11.15 Киева успевшего выкупить с платформы Matching до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности по 27,99 UAH/USD.

Вмешательство регулятора было своевременным – на пике бюджетного периода, требовавшего значительных гривневых сумм, на рынке наблюдалась нехватка нацвалюты. Отчасти в этом была «вина» самого НБУ, накануне «связавшего» 15,686 млрд грн своими депозитными сертификатами. На проблемы с гривневым ресурсом указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 648,5 млн грн к отметке 53 504,7 млн грн.

Появление на рынке НБУ «заморозило» коррекцию безналичного «американца». цена которого по состоянию на 11.54 Киева консолидировалась на уровне 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.

Впрочем, судя по всему, регулятор вскоре покинул рынок, о чем дало понять незначительное (к 27,97/27,99 UAH/USD) снижение долларовых цен по состоянию на 12.22 Киева.

На обеденный перерыв валютный межбанк ушел при этих же котировках «американца», которые оставались действующими до 13.35 Киева.

Вероятно, с этого часа возобновились покупки «лишней» СКВ с платформы Matching регулятором, и курс доллара приподнялся к 27,97/28,00 UAH/USD. С 14.25 НБУ снова покинул рынок, оставив его припозднившимся продавцам валюты, которые своими оферами поэтапно уронили курс СКВ до 27,94/27,96 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.

С этого часа пара доллар-гривна на опустевшем межбанке замерла на отметке 27,94/27,96 UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.

В районе цифры 27,94/27,96 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 18 января.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9808 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,975 / 28,000

евро – 31,902 / 31,931

российский рубль – 0,4212 / 0,4218

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1399 / 1,1400

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