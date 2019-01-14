Отток капитала из России вырос почти в 3 раза и превысил $67 миллиардов

Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка страны.

Как отмечает ЦБ, в 2018 году продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно их иностранные активы выросли на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах.

Последнему способствовала приостановка закупки ЦБ валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке. В 2019 году ЦБ России ожидает чистого оттока капитала на уровне $20 млрд.