Венгрия построит скоростную дорогу в направлении украинской границы

В Венгрии начнут строительство скоростной автострады М34, которая должна соединить приграничный город Захонь с сетью других национальных магистралей.

В Захони расположен пункт автомобильного и железнодорожного контроля на границе с Украиной Захонь-Чоп (Дружба) и Чоп (Тиса).

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Планируется, что М34 станет продолжением скоростной трассы М3. Проект будет выполняться тремя венгерскими фирмами, а стоимость строительства составит около 800 тыс. евро.

Проект уже имеет технико-экономическое обоснование и экологическое разрешение. Строительство шоссе будет осуществляться при поддержке Европейского Союза.