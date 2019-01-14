Венгрия построит скоростную дорогу в направлении украинской границы

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В Венгрии начнут строительство скоростной автострады М34, которая должна соединить приграничный город Захонь с сетью других национальных магистралей.
В Захони расположен пункт автомобильного и железнодорожного контроля на границе с Украиной Захонь-Чоп (Дружба) и Чоп (Тиса).
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Планируется, что М34 станет продолжением скоростной трассы М3. Проект будет выполняться тремя венгерскими фирмами, а стоимость строительства составит около 800 тыс. евро.
Проект уже имеет технико-экономическое обоснование и экологическое разрешение. Строительство шоссе будет осуществляться при поддержке Европейского Союза.
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