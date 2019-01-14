Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 79 0

Венгрия построит скоростную дорогу в направлении украинской границы

Венгрия построит скоростную дорогу в направлении украинской границы

В Венгрии начнут строительство скоростной автострады М34, которая должна соединить приграничный город Захонь с сетью других национальных магистралей.

В Захони расположен пункт автомобильного и железнодорожного контроля на границе с Украиной Захонь-Чоп (Дружба) и Чоп (Тиса).

Читайте также: За некачественный ремонт дорог будет платить подрядчик – Омелян

Планируется, что М34 станет продолжением скоростной трассы М3. Проект будет выполняться тремя венгерскими фирмами, а стоимость строительства составит около 800 тыс. евро.

Проект уже имеет технико-экономическое обоснование и экологическое разрешение. Строительство шоссе будет осуществляться при поддержке Европейского Союза.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина