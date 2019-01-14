За некачественный ремонт дорог будет платить подрядчик - Омелян

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Подрядчик обязан исправлять за свой счет все недостатки, которые были допущены во время выполнения ремонта дорог.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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“Сейчас работает пятиуровневая система контроля качества – на уровне Укравтодора, Министерства инфраструктуры, Кабинета министров, правоохранительных органов и общественного контроля. Она работает эффективно, еще более эффективен механизм пяти- и десятилетней гарантии на сделанные дороги. В рамках этой гарантии компании должны устранять любые обнаруженные дефекты за свой счет, то есть дополнительных расходов из карманов налогоплательщиков не предвидится”, – сказал Омелян.
Он отметил, что сегодня дороги строятся прежде всего по современным технологиям.
“Я убежден, что эти дороги будут служить еще в течение следующих десятилетий, но за дорогами будет постоянный контроль”, – подчеркнул Омелян.
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