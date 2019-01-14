Рева заявил о существенном недофинансировании на жилье переселенцам

Из 850 млн грн, которые запросило Министерство социальной политики Украины на строительство жилья для переселенцев, в бюджете предусмотрено всего 40 млн грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

“Начиная с прошлого года, была введена новая программа по обеспечению жильем тех переселенцев, которые с оружием в руках защищают нашу страну, потому что найти жилье сразу для 1 млн 510 тысяч внутренне-перемещенных лиц достаточно сложно. Очевидно, те люди, которые воюют за нашу страну против сепаратистов, против агрессора, должны иметь приоритет, и в этом году эта программа будет продолжена. Единственная проблема заключается в том, что на наш бюджетный запрос на 850 млн грн было, наконец, в бюджете предусмотрено всего 40 млн грн, или в 20 раз меньше”, – сказал Рева.

Он также уточнил, что за два года за средства международных доноров было введено в эксплуатацию жилье для тысячи семей переселенцев.

“Министерством социальной политики Украины в течение 2017-2018 годов за средства международных доноров подготовлено и введено в эксплуатацию почти для тысячи семей переселенцев жилье”, – отметил Рева.