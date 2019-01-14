Валерия Коломиец: за что в Украине сегодня могут посадить банкира

Поскольку в Украине действует принцип верховенства права, право попасть за решетку гарантировано каждому без исключения.

Это касается также сотрудников банковских учреждений, и не только рядовых менеджеров или кассиров-операторов отделений.

Избежать гипотетической уголовной ответственности, которая может повлечь за собой ограничение свободы, права передвижения и пользования своим имуществом – и, безусловно, законный и справедливый судебный приговор в будущем – не могут даже топ-руководители банковских и финансовых учреждений.

Хочу напомнить, что еще в 2014 году пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц сообщала, что против владельцев и руководителей банков открыто 115 (в 2016 году уже прозвучала цифра 900) уголовных производств.

Как можно судить уже по 2019 году, за такое количество времени часть из этих производств до сих пор расследуется или же пребывает в состоянии анабиоза, и их дальнейшая судьба неизвестна.

И лишь незначительное количество этих уголовных дел начало реализовываться в жизни, возможно и не слишком активно и смело.

Действительно, в Уголовном кодексе есть целый ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность для работников финансовой сферы, и правоохранительные органы применяют их довольно активно, хотя не всегда и креативно.

Например, в Украине топ-руководителя банка могут обвинить в доведении банка до неплатежеспособности или – в дальнейшем – до банкротства. Эта деятельность может быть осуществлена путем так называемого вывода банковских активов на счета компаний, фактически подконтрольные учредителям или руководству учреждения через аффилированных лиц.

Выдача значительных по объему кредитов вопреки кредитной политике банка – то есть на особых условиях, со сниженными процентными ставками или без обеспечения залогом; передача права требования имущественных прав по кредитам третьим лицам (крупным вкладчикам самого банка); переуступка права требования по кредиту по заниженной цене – перечень существующих схем можно продолжить.

Также если говорить о возможной уголовной ответственности руководителей, невозможно забыть самое распространенное обвинение. Присвоение и завладение имуществом вверенного топ-менеджеру учреждения, путем злоупотребления служебным положением. Например, прошлогодний кейс с громкими задержаниями бывшего и действующего руководства «Ощадбанка», которых подозревают именно в завладении денежными средствами банка путем выдачи крупного кредита аффилированным лицам. Похожее уголовное производство осуществляется также и в отношении ПАО «Банк Инвестиций и сбережений», менеджмент которого подозревают в перечислении значительных сумм средств на счета подконтрольных им же иностранных компаний. Досудебное расследование по этому делу еще продолжается.

Не стоит также забывать, что сейчас НАБУ активно осуществляет расследование дела относительно якобы незаконных действий руководства VAB Банк (принадлежит владельцу Олегу Бахматюку UkrLandFarming), которых подозревают в незаконном полученные стабилизационного кредита от Национального банка Украины и последующем завладении указанными денежными средствами.

Также в прошлом году было объявлено подозрение бывшему председателю наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрею Онистрату, которого с еще несколькими работниками учреждения подозревают в завладении средствами банка. Они якобы списывали значительные суммы кредитных средств на им же принадлежащие оффшорные компании.

Фактически когда мы говорим о доведении банка до неплатежеспособности, завладение его имуществом через аффилированных лиц – по сценарию правоохранительных органов – часто идет логичным продолжением возможной преступной деятельности.

В любом случае, часто с указанными подозрениями и обвинениями рука об руку идут такие статьи Уголовного кодекса, как:

легализация доходов, полученных преступным путем. Например, лицо «перебрасывает» полученные средства между различными связанными компаниям, прежде чем завладеть и начать использовать их открыто;

злоупотребление полномочиями. То есть руководитель должен иметь полномочия для принятия определенных решений: подписывать документы, быть членом кредитного комитета и др. Для примера, Сергея Горбачевского (справа Интеграл Банка) в 2017 году подозревали в том, что он якобы причастен к доведению учреждения до банкротства и нанесению ущерба вкладчикам. В свою очередь, защита неоднократно указывала на тот факт, что С. Горбачевский согласно должностным инструкциям не имел права подписи на кредитных обязательствах и не входил в правление и комитеты банка. Несмотря на тот факт, что судом все же было решено взять подозреваемого под стражу, впоследствии он оказался под домашним арестом, а дело так и не дошло до суда;

фиктивное предпринимательство может заключаться в создании компаний, которые фактически не осуществляют никакой предпринимательской деятельности и предназначены исключительно для получения выведенных из банка средств.

Поэтому, как видим, на сегодня правоохранительные органы взялись за «банкиров» достаточно активно, и существование значительного количества еще нереализованных уголовных производств указывает лишь на увеличение подобных тенденций. Но должны признать, сейчас большинство приведенных примеров имеют характер так называемых «фактовых дел», и дальнейшая судьба и судебная перспектива дел, в которых уже объявлено подозрение конкретным лицам, неизвестна. Поэтому однозначно утвердительно сказать, действительно ли в нашей стране возможно «посадить» банкира – нельзя.

Но проблемы с законом могут возникнуть не только у руководителей. И здесь с привлечением к реальной уголовной ответственности таких лиц у правоохранительных органов не возникает никаких значительных проблем.

Поэтому некоторые представители среднего звена сотрудников банка за последние годы привлекались к уголовной ответственности, конечно, за причинение менее ощутимого финансового ущерба.

Распространенными были и остаются обвинения в присвоении средств вкладчиков, оформлении кредитов на третьих лиц без их ведома, подделка документов (в частности, для получения кредитных средств на посторонних лиц).

Конечно, такие действия наносят пострадавшим меньший по суммам, но не менее значительный ущерб. Часто подобные действия могут совершаться сотрудниками банков через доступ и фактическую возможность завладеть средствами вкладчиков или же оформить кредитный договор на посторонних лиц.

Путь борьбы с подобными явлениями, по моему мнению, лишь один. Это построение и постоянное совершенствование внутренней безопасности самого банка и автоматизация и электронный контроль за большинством процессов и операций, происходящих в учреждении.

Валерия Коломиец, адвокат