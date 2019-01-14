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Украина ведет переговоры о безвизе с 22 странами, - глава МИД

Украина ведет переговоры о безвизе с 22 странами, - глава МИД

Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня абсолютно спокойно граждане Украины без виз могут ездить в 86 стран мира, из них в 34 нужен биомeтрический паспорт. Из других 112 государств в 54 – упрощенный въезд, это частичный безвиз – или электронная виза, или виза по прибытии. Еще в 58 государств нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях», – сказал Климкин.

«По состоянию на сегодня мы ведем переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами. В ближайшее время начнутся переговоры еще с несколькими странами», – отметил министр.

По материалам Комментарии
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