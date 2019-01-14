По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (50,931 млн и 55,091 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 39). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,95-27,96 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму более 106,022 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,9500 – 3 22227,9300 – 25 00027,9200 – 10 00027,9000 – 10 00027,9000 – 177 77727,9000 – 50027,9000 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9200 – 3 700

27,9300 – 20 000

27,9300 – 30 000

27,9300 – 10 000

27,9300 – 7 500

27,9300 – 10 000

27,9300 – 120 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9647 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8849 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.