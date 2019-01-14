ФГВФЛ предлагает в аренду коммерческую недвижимость, находящуюся на балансе "ВТБ Банка"

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Фонд гарантирования предлагает в аренду нежилые помещения в 9 городах Украины, находящиеся на балансе АО «ВТБ Банк».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
“В аренду предоставляются торговые площади под Харьковом, в Сумах и в Черкассах. Среди прочего, предлагается помещение в торгово-развлекательном комплексе “Магеллан” (пгт Малая Даниловка в пригороде Харькова) общей площадью более 3,5 тыс кв м. “Магеллан” – единственный ТРК северо-западной части Харькова и его пригорода с сильным развлекательным насыщением. Еще один объект предлагается в аренду, – магазин в г. Сумы, помещение которого встроено в первый и подвальный этажи пятиэтажного жилого дома, выходящего на ул. Троицкую. В Черкассах арендаторам предлагается двухэтажный торгово-развлекательный центр всего в 5 км от центра города с подвалом, паркингом, системой центрального кондиционирования и вентиляции, автономной крышной котельной (газ) и оборудованием для функционирования ледового катка”, – говорится в сообщении.
Офисные объекты предлагаются в курортном городе Трускавец, а также в Житомире и в Кривом Роге.
Также потенциальным арендаторам предлагаются производственно-складские помещения в Днепре, Кременчуге и Тернополе.
Подробно об объектах недвижимости, предлагаемых в аренду, – по ссылке.
Средства от аренды имущества направляются на погашение обязательств перед кредиторами в очередности, предусмотренной Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (ст. 52).
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