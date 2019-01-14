Межбанк: доллар к 27,96/27,99 уронил дефицит гривны в бюджетный период

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 54 648,5 млн грн к отметке 53 504,7 млн грн объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Отрицательная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 27,98/28,02 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
До 10.27 Киева безналичная пара доллар-гривна на торгах межбанка не покидала отметку 27,98/28,02 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.
С 10.40 котировки безналичного «американца» просели к 27,97/28,00 UAH/USD на возобновившихся продажах СКВ из-за нехватки гривны, не покидая эту цифру до 10.47 Киева.
Не исключено, утренняя коррекция долларовых цен на валютном межбанке напрямую связана с дефицитом гривны, характерным для бюджетного периода. Кроме того, не стоит забывать, что накануне регулятор «связал» 15,686 млрд грн размещением своих депозитных сертификатов на эту сумму.
Тем временем, к 10.58 котировки безналичного «американца» пробили вниз уровень 28,00 UAH/USD, оказавшись на отметке 27,96/27,99 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут в нисходящем тренде, доллар продают ради гривны, которой пока не хватает», – обрисовал ситуацию наш консультант.
До 11.21 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,96/27,99 UAH/USD, удерживаясь от перемен ситуативным балансом спроса и предложения СКВ.
Дополуденное «порционное» (поэтапное) снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Попытки регулятора остановить коррекцию «американца» пока безуспешны, с утра НБУ уже успел с платформы Matching выкупить до $10,0 млн., но это не удержало пару доллар-гривна от снижения.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,000 / 28,025
евро – 31,892/ 31,917
российский рубль – 0,4202 / 0,4208
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1398 / 1,1399
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