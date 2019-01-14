Спрос домохозяйств Великобритании на кредитные карты падает из-за неопределенности с Brexit

Спрос домашних хозяйств Великобритании на займы по кредитным картам упал – это еще один признак того, что население затягивает пояса из-за неопределенности в связи с Brexit, сообщает Independent.

Последний опрос Банка Англии по условиям кредитования показал в четверг, что спрос на такие необеспеченные кредиты в четвертом квартале в течение следующих трех месяцев, как ожидается, будет самым слабым с момента начала проведения опросов в 2007 году.

Чистый процентный баланс упал с -7,2 в 3 квартале до -20,7. Это слабее предыдущего рекордного минимума -20,4, достигнутого во время кризиса 2008-2009 годов.

Расходы домашних хозяйств составляют около 60% экономики Соединенного Королевства, и любое ослабление аппетита потребителей к трате средств будет негативно сказываться на общем росте ВВП.

“Исследование показывает, что крайняя неопределенность, вызванная Brexit, не лучшим образом повлияет на экономику, по крайней мере, в ближайшей перспективе”, – сказал Говард Арчер из клуба EY Item.

Он добавил: “Очень низкий коэффициент сбережений домохозяйств и перспектива постепенного повышения процентной ставки в ближайшие месяцы, вероятно, ограничат готовность потребителей брать кредиты”.

Показатели потребительского доверия также ослабевают, причем, по данным последнего исследования, это худший результат за последние пять лет.

Согласно отдельным данным Банка Англии, в феврале 2018 года темпы роста кредитования домашних хозяйств в Великобритании достигли 9,5% в годовом исчислении. Но потом резко замедлились, упав до 8% в ноябре.

Банк также сообщил, что спрос на кредиты со стороны крупных корпораций упал в последнем квартале 2018 года и, как ожидается, “значительно снизится” в первом квартале 2019 года.

Предполагается также отрицательный спрос на кредиты со стороны малых и средних компаний.