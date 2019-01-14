Британцы разработали мобильные водородные зарядки для электрокаров

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Британская компания AFC Energy создала перевозные зарядки CH2ARGE на водороде для “заправки” электрокаров.
Мобильные станции превращают топливо в электричество и хранят его в аккумуляторах.
После демонстрации эскизов своих зарядок британцы начали искать инвесторов для их массового производства.
Принцип роботы мобильных зарядок похож на тот, что используется в некоторых автомобилях, которые работают на водородном топливе. Разница только в том, что зарядки передают энергию сначала на аккумулятор, а в машинах энергия от топлива сразу передается на электрический двигатель.
Зарядные станции оборудованы батареей в 48 V. Система может “заправлять” любой электрокар.
Производитель заявляет, что за час зарядка способна на 80% пополнить аккумулятор.
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