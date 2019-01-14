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Британцы разработали мобильные водородные зарядки для электрокаров

Британцы разработали мобильные водородные зарядки для электрокаров

Британская компания AFC Energy создала перевозные зарядки CH2ARGE на водороде для “заправки” электрокаров.

Мобильные станции превращают топливо в электричество и хранят его в аккумуляторах.

После демонстрации эскизов своих зарядок британцы начали искать инвесторов для их массового производства.

Принцип роботы мобильных зарядок похож на тот, что используется в некоторых автомобилях, которые работают на водородном топливе. Разница только в том, что зарядки передают энергию сначала на аккумулятор, а в машинах энергия от топлива сразу передается на электрический двигатель.

Зарядные станции оборудованы батареей в 48 V. Система может “заправлять” любой электрокар.

Производитель заявляет, что за час зарядка способна на 80% пополнить аккумулятор.

По материалам ТСН
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