Британцы разработали мобильные водородные зарядки для электрокаров

Британская компания AFC Energy создала перевозные зарядки CH2ARGE на водороде для “заправки” электрокаров.

Мобильные станции превращают топливо в электричество и хранят его в аккумуляторах.

После демонстрации эскизов своих зарядок британцы начали искать инвесторов для их массового производства.

Принцип роботы мобильных зарядок похож на тот, что используется в некоторых автомобилях, которые работают на водородном топливе. Разница только в том, что зарядки передают энергию сначала на аккумулятор, а в машинах энергия от топлива сразу передается на электрический двигатель.

Зарядные станции оборудованы батареей в 48 V. Система может “заправлять” любой электрокар.

Производитель заявляет, что за час зарядка способна на 80% пополнить аккумулятор.