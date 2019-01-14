Украина рассчитывает получить от Всемирного банка $200 млн на агропрограммы

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Украина рассчитывает получить 200 миллионов долларов от Всемирного банка в рамках программы «Платим за результат» для сельскохозяйственной сферы.
Об этом шла речь в ходе встречи и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка с представителями Всемирного банка накануне открытия в Берлине крупнейшей сельскохозяйственной выставки, «Зеленой недели».
«Обсуждали новый формат, который называется «Платим за результат». Предварительно согласовываем программу и результаты, которые хотим достигнуть. По их итогам мы получаем финансирование Всемирного банка на сумму 200 млн долл», – рассказали агентству источники, близкие к переговорному процессу.
Они пояснили, что речь идёт о кредите, который будет предоставлен напрямую Минфину. Распределен он будет на основные сферы сельского хозяйства: земельные отношения, продовольственную безопасность, лесное хозяйство.
Первое, авансовое финансирование, по прогнозам ВБ, ожидается уже в июле этого года. Пока обсуждается сумма в 20% от общего фонда проекта, но ситуация может быть скорректирована после заседания Совета директоров.
Вся программа рассчитана предварительно на три года.
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