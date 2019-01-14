НБУ перечислит в госбюджет почти 45 млрд гривен прибыли за 2018

Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет 44,6 млрд гривен собственной прибыли за 2018 год.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время своего выступления в Верховной раде.

По словам Смолия, в прошлом году Нацбанк продолжил повышение собственной эффективности.

“В течение 2018 года НБУ продолжил внутреннюю реорганизацию и повышение собственной эффективности. Мы представили среднесрочную стратегию развития Национального банка. В 2018 году мы прошли проверку Счетной палаты, которая подтвердила стандарты деятельности НБУ. Отмечу, что в 2019 году мы перечислим в государственный бюджет нашу прибыль за предыдущий год в размере 44,6 млрд гривен. Прибыль НБУ за 2017-й год была перечислена рядом траншей по графику, согласованному с Министерством финансов Украины”, – сообщил глава НБУ.

По его словам, прибыль Нацбанка за 2018-й будет перечислена в госбюджет после проверки международным аудитором.

“Механизм перечисления средств траншами призван сгладить влияние на изменение объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы, и, соответственно, на динамику инфляции”, – подчеркнул Смолий.