НБУ перечислит в госбюджет почти 45 млрд гривен прибыли за 2018

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Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет 44,6 млрд гривен собственной прибыли за 2018 год.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время своего выступления в Верховной раде.
По словам Смолия, в прошлом году Нацбанк продолжил повышение собственной эффективности.
“В течение 2018 года НБУ продолжил внутреннюю реорганизацию и повышение собственной эффективности. Мы представили среднесрочную стратегию развития Национального банка. В 2018 году мы прошли проверку Счетной палаты, которая подтвердила стандарты деятельности НБУ. Отмечу, что в 2019 году мы перечислим в государственный бюджет нашу прибыль за предыдущий год в размере 44,6 млрд гривен. Прибыль НБУ за 2017-й год была перечислена рядом траншей по графику, согласованному с Министерством финансов Украины”, – сообщил глава НБУ.
По его словам, прибыль Нацбанка за 2018-й будет перечислена в госбюджет после проверки международным аудитором.
“Механизм перечисления средств траншами призван сгладить влияние на изменение объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы, и, соответственно, на динамику инфляции”, – подчеркнул Смолий.
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