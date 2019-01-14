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Смолий назвал условие полной валютной либерализации

Смолий назвал условие полной валютной либерализации

Для полной валютной либерализации необходимо ужесточить налоговое законодательство.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе выступления в Верховной Раде.

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«Для полного режима либерализации, для полного режима движения капитала недостаточного самого закона («О валюте и валютных операциях». – ред.), поскольку есть ряд ограничений, которые этот закон не регулирует», – заявил Яков Смолий.

Речь идет о плане BEPS.

«Сегодня надо принять ряд законопроектов пакета BEPS, что даст нам возможность видеть, где находятся активы за границей, избегать размытия базы налогообложения, перевода капитала в юрисдикции с меньшим режимом налогообложения», – сказал глава НБУ.

Он пообещал представить «дорожную карту» отмены ограничений, которые действуют сейчас.

По материалам Финансовый клуб
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