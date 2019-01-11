Нацбанк назвал причины укрепления гривны

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В Национальном банке констатируют, что в течение 2018 года гривна укрепилась на 1,4%.
Об этом сказал председатель Национального банка Яков Смолий, представляя Программу действий Нацбанка во время встречи НБУ с клиентами и партнерами.
“Благодаря жесткой монетарной политике, а также благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине 2018 года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии прошлого года, курс гривны укрепился на 1,4% за 2018 год”, – сказал Смолий.
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Он также отметил, что укрепление гривны позволило Национальному банку активно пополнять международные резервы в течение года за счет покупки валюты на межбанковском рынке.
“Другим источником стало внешнее финансирование. Украина получила новую программу сотрудничества с МВФ, которая является фундаментом для дальнейшего укрепления макрофинансовой стабильности. Благодаря этому в резервы от международных партнеров, а именно: от МВФ, ЕС и Всемирного банка, поступило 2,4 млрд долл. В итоге имеем наибольший объем международных резервов за 5 лет – это 20,8 млрд долл.”, – сказал Смолий.
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