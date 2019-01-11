НБУ обнародовал показатели валютного рынка за 2018 год (инфографика)

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В 2018 году доллар подешевел на 1,35%. Так, 31 декабря 2018 года, по данным НБУ, курс составил 2768,83 грн за 100 долларов, в то время как годом ранее был 2806,72, сообщает Национальный банк Украины.
Официальный курс евро снизился на 5,32% с 3349,54 до 3171,41 за 100 евро.
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Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за год вырос: в продаже на 1,03% с 2760,73 за 100 долларов до 2789,29, в покупке – на 0,94% с 2744,07 до 2769,92.
Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличным евро за 2018 год снизился: в продаже на 2,66% с 3255,67 за 100 евро до 3169,11, в покупке – на 3,31% с 3245,45 до 3138,03.
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