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НБУ обнародовал данные по купле-продаже наличной валюты за 2018 год

НБУ обнародовал данные по купле-продаже наличной валюты за 2018 год

Население Украины в декабре 2018 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 831,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 941,8 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Таким образом, в декабре чистая покупка валюты населением составила 110,1 млн долларов.

Всего за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

Месяцами, когда сальдо было в пользу покупки валюты населением, стали август (46 млн долларов), ноябрь (90,5 млн долларов) и декабрь (110,1 млн долларов).

По материалам РБК-Украина
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