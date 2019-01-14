Коболев назвал способ устранения манипуляций на рынке газа

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Монетизация субсидий и связанная с ней верификация базы потребителей является шагом, который устранит ряд манипуляций на рынке газа. Такое мнение высказал глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
“Темнота, окутывающая проект по монетизации субсидий, имеет все шансы разойтись – Президент, а за ним и правительство, заявили о переходе к выплате субсидий живыми средствами уже с марта этого года. Мы давно и последовательно поддерживаем такой подход и нетерпеливо ждем его воплощения. Монетизация субсидий и сопряженная с ней верификация базы потребителей – это шаг, который устранит ряд манипуляций на рынке газа и сделает реформу отрасли необратимой”, – заявил Коболев в Facebook.
По его словам, выплата субсидий живыми средствами будет стимулировать людей экономно использовать газ и тепло, станет ресурсом для широкого внедрения энергоэффективных мероприятий.
“Но самое главное – монетизация позволит людям самостоятельно распоряжаться средствами, которые им предоставило государство”, – подытожил он.
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