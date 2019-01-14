ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январе

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Первое место по самым денежным вакансиям занимает должность в IT-сфере. Агентство IT Recruitment Solutions ищет человека на вакансию QA Automation Engineer (UI) и обещает платить 168 000 грн. Им нужен профессионал, который имеет опыт: QA Automation от 3 лет, практические навыки JavaScript and Angular, API testing, знание Protractor и, конечно, English на уровне Intermediate и выше.
Украинской консалтинговой компании требуется финансовый директор с окладом 85 000 грн. Кандидат должен обладать опытом работы на позиции финансового директора от 5 лет, знания в сфере оптимизации налогообложения, творческое мышление, владение основами бухучета и выполнение задач по разработке политики налогового планирования.
Должность высокооплачиваемая не просто так. Чтобы получить ее, нужно будет пройти тестирование, оценку психолога, интервью с HR-специалистом, собеседование с руководителем по профессиональным навыкам и умениям и проверку СБ.
Рекрутинговое агентство ищет руководителя строительства солнечных электростанций, который будет нести полную ответственность за надзор и управление текущим строительством, отгрузку оборудования, координацию деятельности субподрядчиков на производственных площадках солнечных электростанций. На новой должности руководитель должен будет управлять отношениями с подрядчиками для выполнения проектов в срок и в рамках бюджета. За что платить обещают 56 000 грн.
В городе Мариуполь торговая сеть “Щирий кум” нуждается в технологе. За зарплату в 50 000 грн пекарне нужен человек, который будет организовывать производственные и торговые процессы в пекарнях сети, контролировать качество и соблюдение технологии производства, разрабатывать и внедрять новые рецептуры, расширять ассортимент, составлять технологические карты, обучать и организовывать работу персонала.
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