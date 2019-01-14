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В Южной Корее планируют в 6 раз увеличить продажи водородных авто

В Южной Корее планируют в 6 раз увеличить продажи водородных авто

За 2019 год в Южной Кореи планируют почти в 6 раз увеличить продажи водородных авто. Популяризовать машины на экотопливе хотят за счет субсидий и увеличения количества заправок. Также снизят стоимость самого водорода.

Продажи электрокаров на топливных элементах рассчитывают поднять с 700 единиц до 4 тысяч уже за 2019 год.

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Новый план правительства Южной Кореи назвали “водородной экономикой”. До 2018 года в стране построили ориентировочно две тысячи электрокаров, в которых вместо батареи используют технологии для преобразования водорода в энергию. По новому плану, до 2025 года количество водородных машин должно вырасти до ста тысяч.

К 2040 году планируется дальнейшее резкое увеличение до 6,2 миллиона авто на топливных элементах, из которых 3,3 миллиона будут экспортированы. Правительство планирует добиться этого путем расширения инфраструктуры: число водородных заправок увеличат с 14 единиц в прошлом году до 310 к 2022 году и до 1200 штук к 2040.

Кроме того, в Южной Кореи планируют снизить среднюю цену автомобиля на водороде до около 27 000 евро за счет субсидий. Водород также должен стать значительно дешевле: цель состоит в том, чтобы к 2040 году снизить себестоимость производства с 6,25 до 2,34 евро за кг.

Ожидается, что общественный и коммерческий транспорт также переведут на водород. Долгосрочная цель заключается в том, чтобы ввести в обиход 40 тысяч автобусов, 80 тысяч такси и 30 тысяч грузовиков на водороде. Также планируется стимуляция внутреннего производства соответствующих деталей.

По материалам ТСН
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