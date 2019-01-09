Названы самые популярные новые автомобили в США

Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 самых продаваемых машин в США в 2018 году.

1. Ford F-Series: 909 330 экземпляров

Ford F-Series уже 42 года подряд является самым продаваемым автомобилем в США. У этого пикапа три версии — F-150, F-250 и F-350

2. Пикапы Ram: 536 980 экземпляров

В статистике учитываются совместные продажи всех пикапов Ram – 1500, 2500 и 3500. Они успешно в прошлом году конкурировали с пикапами Chevrolet.

3. Chevrolet Silverado: 531 158 экземпляров

В линейку пикапа Chevrolet Silverado входят три варианта (1500, 2500 и 3500). Они все вместе учитываются в статистике по продажам.

4. Toyota RAV4: 427 168 экземпляров

Toyota RAV4 текущего поколения появилась в продаже относительно недавно. Поэтому продажи этого кроссовера, судя по всему, в ближайшие несколько лет снижаться не будут.

5. Nissan Rogue: 412 110 экземпляров

У Nissan Rogue 2019 года больше набор базового оборудования, чем у модели предыдущего года выпуска. В базе уже есть технология Safety Shield 360, в которую входят шесть разных систем активной безопасности.

6. Honda CR-V: 379 021 экземпляров

Honda CR-V текущего поколения появилась в продаже в 2017 году. Этот кроссовер по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в своем сегменте автомобильного рынка.

7. Toyota Camry: 343 439 экземпляров

Toyota снижает производство Camry из-за того, что покупатели теперь предпочитают кроссоверы и внедорожники. Однако, эта модель по-прежнему входит в десятку самых продаваемых в США.

8. Honda Civic: 325 760 экземпляров

Honda Civic 2019 модельного года получила незначительные изменения в дизайне кузова и в салоне. Самое главное то, что уже в базовой комплектации у этого автомобиля теперь есть активные системы безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения, экстренное аварийное торможение.

9. Toyota Corolla: 303 732 экземпляра

В 2019 году в продаже появится Toyota Corolla нового поколения. У нее впервые будет гибридная силовая установка. Но и модель текущего поклонения пользуется очень хорошим спросом.

10. Chevrolet Equinox: 299 449 экземпляров

Chevrolet Equinox нового поколения получил более красивый дизайн кузова и салона, чем модель предыдущего поколения. Поэтому в 2018 году 299 449 американцев купили этот кроссовер.