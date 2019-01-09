Названы самые популярные новые автомобили в США

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Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 самых продаваемых машин в США в 2018 году.
1. Ford F-Series: 909 330 экземпляров
Ford F-Series уже 42 года подряд является самым продаваемым автомобилем в США. У этого пикапа три версии — F-150, F-250 и F-350
2. Пикапы Ram: 536 980 экземпляров
В статистике учитываются совместные продажи всех пикапов Ram – 1500, 2500 и 3500. Они успешно в прошлом году конкурировали с пикапами Chevrolet.
3. Chevrolet Silverado: 531 158 экземпляров
В линейку пикапа Chevrolet Silverado входят три варианта (1500, 2500 и 3500). Они все вместе учитываются в статистике по продажам.
4. Toyota RAV4: 427 168 экземпляров
Toyota RAV4 текущего поколения появилась в продаже относительно недавно. Поэтому продажи этого кроссовера, судя по всему, в ближайшие несколько лет снижаться не будут.
5. Nissan Rogue: 412 110 экземпляров
У Nissan Rogue 2019 года больше набор базового оборудования, чем у модели предыдущего года выпуска. В базе уже есть технология Safety Shield 360, в которую входят шесть разных систем активной безопасности.
6. Honda CR-V: 379 021 экземпляров
Honda CR-V текущего поколения появилась в продаже в 2017 году. Этот кроссовер по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в своем сегменте автомобильного рынка.
7. Toyota Camry: 343 439 экземпляров
Toyota снижает производство Camry из-за того, что покупатели теперь предпочитают кроссоверы и внедорожники. Однако, эта модель по-прежнему входит в десятку самых продаваемых в США.
8. Honda Civic: 325 760 экземпляров
Honda Civic 2019 модельного года получила незначительные изменения в дизайне кузова и в салоне. Самое главное то, что уже в базовой комплектации у этого автомобиля теперь есть активные системы безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения, экстренное аварийное торможение.
9. Toyota Corolla: 303 732 экземпляра
В 2019 году в продаже появится Toyota Corolla нового поколения. У нее впервые будет гибридная силовая установка. Но и модель текущего поклонения пользуется очень хорошим спросом.
10. Chevrolet Equinox: 299 449 экземпляров
Chevrolet Equinox нового поколения получил более красивый дизайн кузова и салона, чем модель предыдущего поколения. Поэтому в 2018 году 299 449 американцев купили этот кроссовер.
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