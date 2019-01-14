В срочной докапитализации нуждается всего 1 банк — НБУ

По итогам стресс-тестирования банков один банк должен докапитализироваться, чтобы выполнить требования по капиталу.

Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

“Если говорить о банках, которые имеют проблемы с соблюдением нормативов, то на сегодня у нас есть один банк, который по итогам стресс-теста 2018 года еще должен осуществить докапитализацию, и у него есть время до конца марта текущего года”, – сказала Рожкова.

Она также напомнила, что Нацбанк в 2018 году признал неплатежеспособным один банк – это Банк ВТБ.

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки устойчивости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже принятых ими по требованию НБУ мер капитализации.

Наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии недостатка капитала сейчас ощущает государственный Укрэксимбанк – 10,973 млрд грн. Согласно обнародованным данным, решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца 2019 года.

После принятых банками мер сегодня только один из них нуждается в прямой докапитализации в первом квартале 2019 года – Мегабанк на 611 млн грн.

Этому же финучреждению необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца следующего года покрыть еще 2,266 млрд грн нехватки капитала, что является вторым после Укрэксимбанка показателем.

Капитализации не требуют ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк.