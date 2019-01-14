Аграрный оборот между Украиной и ЕС в 2018 году вырос на $800 миллионов - Минагро

С января по ноябрь 2018 года аграрный и пищевой товарный оборот между Украиной и ЕС увеличился на 778,6 млн долл. по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 8,01 млрд долл.

Об этом, по информации пресс-службы Минагрополитики, сказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

“По результатам января-ноября 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами ЕС увеличился на 778,6 млн долл. и составил 8,01 млрд долл. В свою очередь, украинский аграрный экспорт в страны Евросоюза увеличился на 362,3 млн долл. и достиг 5,6 млрд долл.”, – говорится в сообщении.

По ее словам, уже несколько лет подряд в ТОП-5 ключевых торговых партнеров Украины в сфере АПК среди стран ЕС входят: Нидерланды, куда за 11 месяцев 2018 года было экспортировано украинской продукции АПК на 995,3 млн долл., Польша – 602,1 млн долл., Германия – 584,2 млн долл., Испания – 882,6 млн долл, Италия – 669,5 млн долл.

“Если посмотреть на товарную структуру нашего аграрного и пищевого экспорта на рынки ЕС, можно выделить пятерку ключевых позиций, за счет которых произошел рост в 2018 году. Это кукуруза, семена рапса, мясо и пищевые субпродукты птицы, пшеница, овощи бобовые сушеные”,- отметила чиновник.

Она отметила, что импорт сельскохозяйственных товаров из стран ЕС также продемонстрировал рост за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он увеличился на 20,6% и достиг 2,4 млрд долл. В ТОП-5 ключевых товаров, которые Украина закупала в ЕС в этот период, вошли: шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, алкогольная продукция.