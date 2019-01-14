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С помощью TruCAM уже зафиксировали 80 тыс. различных правонарушений - МВД

С помощью TruCAM уже зафиксировали 80 тыс. различных правонарушений - МВД

Видеофиксация нарушений правил дорожного движения может полноценно заработать на основных автомагистралях Украины уже в 2019 году.

Такой прогноз обнародовал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

По его словам, тестовое использование радаров TruCAM в Киеве уже дало уникальные результаты.

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“Что касается TruCAM – они заработали и дают результат… Для примера скажу, что только на тех камерах, которые работали в Киеве в тестовом режиме на двух перекрестках, за месяц зафиксировано более 80 тыс. различных правонарушений”, – рассказал Шкиряк.

Советник главы МВД считает, что видеофиксацию нарушений нужно внедрять хотя бы в крупных городах и на главных автострадах.

В то же время Шкиряк отметил, что параллельно с видеофиксацией необходимо запустить систему неотвратимости наказания для правонарушителей.

“Постоянно возникают проблемы с судами и проч. Как только мы максимально оптимизируем систему видеофиксации и систему неотвратимости наказания, обязательной уплаты штрафа, который будет расти все больше и больше, если сумма не уплачена в соответствующий срок, тогда, думаю, дисциплина на дорогах значительно улучшится”, – добавил советник министра.

По материалам Обозреватель
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