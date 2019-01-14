В Германии изучат последствия возможного слияния двух крупнейших банков

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Министерство финансов Германии просит у Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором результаты анализа возможных последствий слияния двух крупнейших коммерческих банков страны – Deutsche Bank и Commerzbank.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Это свидетельствует о том, что у властей сохраняется интерес к этой сделке, а также говорит об обеспокоенности правительства продолжающимся падением акций и другими проблемами лидеров немецкого банковского сектора.
С мая по декабрь 2018 года представители правительства провели в общей сложности 23 беседы с топ-менеджерами Deutsche Bank, обсудив в том числе стратегические функции банков.
Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas – около 1,9 трлн евро.
Создание крупного национального банка станет плюсом для ориентированной на экспорт экономики Германии, поскольку он может стать надежным источником финансирования компаний. Кроме того, он сможет составить конкуренцию глобальным гигантам.
Вместе с тем существуют опасения по поводу того, что слияние DB и Commerzbank повысит риски в банковской системе Германии. Также есть сомнения в том, что два банка смогут успешно интегрировать свои операции, в том числе из-за устаревших ІТ-систем.
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