Индия создаст ракету по прототипу SpaceX

Компания миллиардера Илона Маска (Elon Musk) получила признание благодаря многочисленным успешным запускам многоразовых ракет-носителей. Именно поэтому индийские разработчики стремятся создать похожую ракету, повторяя разработку коллег из SpaceX.

Индийская организация космических исследований (ISRO) решила развить эту идею, создав первую ракету, имеющую две многоразовых ступени. Согласно публикации ресурса Times of India, ISRO собирается провести расширенные испытания этой технологии в июне и июле 2019 года.

Для сохранения первой ступени ракеты ISRO планирует повторять методику SpaceX и производить ее посадку его на площадку, находящуюся в океане.

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Для повторного использования второй ступени индийское космическое агентство протестирует в этом году усовершенствованную версию многоразовой ракеты-носителя (RLV), которая впервые успешно прошла испытания в 2016 году.