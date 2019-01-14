Оборот "Укрпошты" с AliExpress и Amazon превысил 1 млрд гривен

Оборот импорта и экспорта “Укрпошты” с торговыми площадками AliExpress и Amazon превысил 1 млрд гривен.

Об этом заявил генеральный директор “Укрпошты” Игорь Смелянский.

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Смелянский отметил, что “Укрпошта” давно сотрудничает с AliExpress и Amazon. Также “Укрпошта” борется за право работать с частными почтовыми операторами, так как, по мнению таможни, она может работать только с назначенным почтовым оператором.

“С почтой Польши можем работать, а с каким-нибудь польским экспрессом – нет. С почтой Китая можем, а с AliExpress – не можем. Поэтому с AliExpress посылки едут через Эстонию, Германию, Беларусь. И все наши частные операторы могут с ними работать, а мы – нет”, – подчеркнул Смелянский.

Что касается сотрудничества с Amazon, то “Укрпошта” успешно работает по экспорту с Amazon fulfillment. В частности, экспорт в США за год увеличили на 50%.

“Наши хендмейдеры, малый и средний бизнес экспортируют в США и успешно продают свои товары. На Etsy, наверное, вторая после Amazon площадка, где продаются непромышленные товары, Украина заняла девять процентов рынка – это очень большая доля”, – подчеркнул он.

“У нас оборот импорта/экспорта более одного миллиарда гривен. У нас около 70% доля рынка. Это наше приоритетное направление развития”, – добавил Смелянский.