Глава "Укрпошты" назвал сроки компьютеризации отделений

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Проект по компьютеризации отделений “Укрпошты” может завершиться до конца I квартала 2019 года.
Об этом заявил генеральный директор “Укрпошты” Игорь Смелянский.
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По его словам, при реализации проекта по установке компьютеров в каждом отделении “Укрпошта” столкнулась с трудностями. В частности, возникла проблема с каналами связи.
“Мы купили компьютеры, но потом выяснилось, что каждое из 1650 отделений – это отдельный мини-проект, реализация которого не заканчивается покупкой компьютера. К примеру, на окнах часто нет решеток, кроме того, бывает, что нет отопления…Потом оказалось, что только в 60% населенных пунктов есть каналы связи. Там, где канал связи есть, мы его используем, еще в 20% сел 3G должно быть достаточно для того, чтобы принимать платежи, а в остальных будем смотреть, что можно сделать. Думаю, что к концу первого квартала мы закончим этот проект”, – отметил Смелянский.
Он также подчеркнул, что в начале этой работы из 11,5 тысяч отделений только 20% были оснащены компьютерами.
“Наша цель в том, чтобы в каждом населенном пункте, где проживает более двух тысяч человек, было отделение “Укрпошты” с компьютером, подключенным к интернету”, – добавил Смелянский.
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