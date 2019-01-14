Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 16 0

Украинцев переобучают и ставят к станку - данные Госстата

Украинцев переобучают и ставят к станку - данные Госстата

Государство стало чаще находить работу украинцам. Госслужба занятости в 2018 году обеспечила рабочими местами на 6% больше граждан, чем в 2017-м — в целом 826 тыс. человек, сообщил и.о. ее председателя Валерий Ярошенко. Людям дали чуть больше выбора: база вакансий выросла на 10% — до 1,1 млн. единиц.

Рынок продолжал жить старыми проблемами. Главные — низкие зарплаты и профессиональный дисбаланс. На улице оказалось большая масса специалистов с высшим образованием, которым было сложно найти себе применение, в то время как рынок труда остро нуждался в рабочих специальностях. Слесарях, сварщиках, ткачихах и поварах и т.п.

В Госслужбе занятости решали проблему посредством переподготовки кадров: в 2018 году переобучение прошли 147 тыс. безработных. Было задействовано 178 профессионально-технических училищ и 52 высших учебных заведения. Еще 48 тыс. человек прошли обучение в центрах профессионально-технического образования — на 10% больше, чем годом ранее.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина