Украинцев переобучают и ставят к станку - данные Госстата

Государство стало чаще находить работу украинцам. Госслужба занятости в 2018 году обеспечила рабочими местами на 6% больше граждан, чем в 2017-м — в целом 826 тыс. человек, сообщил и.о. ее председателя Валерий Ярошенко. Людям дали чуть больше выбора: база вакансий выросла на 10% — до 1,1 млн. единиц.

Рынок продолжал жить старыми проблемами. Главные — низкие зарплаты и профессиональный дисбаланс. На улице оказалось большая масса специалистов с высшим образованием, которым было сложно найти себе применение, в то время как рынок труда остро нуждался в рабочих специальностях. Слесарях, сварщиках, ткачихах и поварах и т.п.

В Госслужбе занятости решали проблему посредством переподготовки кадров: в 2018 году переобучение прошли 147 тыс. безработных. Было задействовано 178 профессионально-технических училищ и 52 высших учебных заведения. Еще 48 тыс. человек прошли обучение в центрах профессионально-технического образования — на 10% больше, чем годом ранее.