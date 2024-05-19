В Минобороны назвали сумму единовременной помощи после первого заключения контракта в ВСУ — Finance.ua

В Минобороны назвали сумму единовременной помощи после первого заключения контракта в ВСУ Сегодня 10:21 — Личные финансы

В Минобороны назвали сумму единовременной помощи после первого заключения контракта в ВСУ

Минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военнослужащего ВСУ составляет 20 100 гривен.

Об этом «Укринформу» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«В соответствии с указами Президента и решением Министерства обороны с 1 февраля 2023 года минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военного составляет 20 100 гривен. В связи с заключением первого контракта в 2024 году единовременная денежная помощь составляет: для рядового состава — 24 224 грн, для сержантского и старшинского состава — 27 252 грн, для офицерского состава — 30 280 грн», — сообщили в пресс-службе.

Дополнительное вознаграждение

Кроме того, предусмотрено дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях в размере 100 тыс. гривен с 24.02.2022 согласно постановлению Кабинета министров, дополнительное вознаграждение за выполнение специальных заданий вне боевых действий — в размере 30 тыс. грн, а также выплата 70 тыс. грн. грн за каждые 30 дней пребывания на передовой.

1,2 млн гривен в год. Напомним, заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в интервью изданию «Телеграф» заявил , что содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно вв год.

По его словам, например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен, минимальная цена за комплект — 104 гривны, а максимальная — 125 гривен.

Справка Finance.ua:

ряд военных могут претендовать на дополнительную финансовую помощь — «подъемные». Претендовать на помощь могут военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, кадровую службу, военную службу по призыву (последнее касается только офицерского состава).



на выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложены на поддержку ветеранов;

из чего состоят выплаты военным и от чего они зависят, рассказали в статье по ссылке.

Укрінформ По материалам:

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