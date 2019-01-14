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В Windows обнаружили опасный вирус-вымогатель

В Windows обнаружили опасный вирус-вымогатель

Специалисты в области кибербезопасности заявили о распространении хакерских атак с использованием вируса-вымогателя Djvu. Об этом пишет Bleeping Computer.

В компьютер пользователя вредоносное ПО попадает во время скачивания так называемых кряков (программ для взлома лицензионного софта и игр), а также приложения для блокировки рекламных баннеров в браузере.

Благодаря вирусу на компьютер загружаются четыре файла, которые парализуют работу операционной системы. При этом на экране появляется уведомление об обновлении Windows.

Вредоносная программа также способна шифровать новые файлы. А после заражения пользователь может найти контакты вымогателей. По словам аналитиков, вернуть данные без оказания помощи хакерами пока невозможно.

По материалам Комментарии
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