В Windows обнаружили опасный вирус-вымогатель

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Специалисты в области кибербезопасности заявили о распространении хакерских атак с использованием вируса-вымогателя Djvu. Об этом пишет Bleeping Computer.
В компьютер пользователя вредоносное ПО попадает во время скачивания так называемых кряков (программ для взлома лицензионного софта и игр), а также приложения для блокировки рекламных баннеров в браузере.
Благодаря вирусу на компьютер загружаются четыре файла, которые парализуют работу операционной системы. При этом на экране появляется уведомление об обновлении Windows.
Вредоносная программа также способна шифровать новые файлы. А после заражения пользователь может найти контакты вымогателей. По словам аналитиков, вернуть данные без оказания помощи хакерами пока невозможно.
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