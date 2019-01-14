Хакер из погранслужбы воровал бонусы у клиентов автозаправок WOG

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Основанием для начала дела послужило заявление участника программы лояльности «Прайд». Мужчина сообщил житомирской полиции, что с его карты неизвестно почему пропадают ранее начисленные бонусы.
Участник программы ранее не пользовался накопленными 800 гривнами, а после они стали исчезать. Правоохранители выяснили, что к афере причастен пограничник, который вмешивается в работы автоматизированных систем.
Для этого он подыскивал подельников среди операторов АЗС WOG, которые передавали ему данные, необходимые для вмешательства в электронную систему. Это позволяло присваивать бонусные литры топлива, которые потом продавали третьим лицам. В данный момент полиция продолжает проверку.
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