Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 23 0

Бизнес настроен на дальнейший экономический рост и новые рабочие места в 2019 году - НБУ

Бизнес настроен на дальнейший экономический рост и новые рабочие места в 2019 году - НБУ

Бизнес продолжает сохранять оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году. Индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 117,3%. Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют второй год подряд. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в IV квартале 2018 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.
 
Высокие темпы роста экономической активности ожидаются прежде всего благодаря положительным прогнозам по увеличению общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Оживления деловой активности ожидают компании всех видов экономической деятельности, а наиболее оптимистично настроены предприятия перерабатывающей промышленности.

В региональном разрезе оптимистичные настроения сохраняют компании из всех областей, кроме Кировоградской, а высокие ожидания – у бизнеса из Тернопольской и Львовской областей.

Высокими остаются ожидания всех предприятий по объемам собственного производства товаров и услуг в Украине в течение 2019 года. Треть респондентов ожидает, что объемы производства будут расти, а каждое второе предприятие считает, что они по крайней мере останутся на текущем уровне. Позитивные ожидания наблюдаются в течение одиннадцати кварталов подряд.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина