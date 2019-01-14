Растаможка «еврономеров»: о старых схемах и новых правилах и суммах

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В течение последних четырех лет на дорогах Украины стремительно увеличивалось количество машин на иностранной регистрации. По данным Государственной фискальной службы, в страну было ввезено примерно 630 000 «еврономеров». Но, по неофициальным данным, их может быть около двух миллионов.
Однако, в ноябре 2018 года вступили в силу законы №8487 и №8488, которые поставили точку в использовании многих схем по растаможиванию.
Например, в режиме транзита их стало ввозить невыгодно, поскольку теперь при въезде в страну нужно платить залог в евро, что равняется таможенным платежам. При выезде его, конечно, вернут, но в гривнах. Без денежного обеспечения ввезти авто могут только иностранцы, но не более одного.
Итак, владельцам «еврономеров» дали полгода на их растаможку. И даже ввели льготный период – 50%-ную скидку на оплату акцизного сбора, которая будет действовать до 22 февраля. Некоторые решили ею воспользоваться.
Об истории одного из таких людей, подготовке к растаможке, условиях и суммах читайте в материале журналиста finance.ua:
Кстати, если вы хоть раз думали приобрести авто на «еврономерах», потому что не хотите платить лишнего – выбирайте специальные кредитные карты для автомобилистов прямо на finance.ua. Карты для водителей позволяют получать кэшбек и дополнительные скидки на АЗС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В прошлом году Украина сократила импорт газа на 4 млрд кубометров - ПорошенкоВчера, 09:30 - 1172 39
Украина уже 1150 дней живет без российского газа - ПремьерВчера, 14:45 - 909 29
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлицВчера, 12:00 - 16994 21
Андрей Зинченко: плохой сигнал для государственного blockchainВчера, 10:30 - 1707 12
Кабмин заключит новый контракт с "Нафтогазом", предусматривающий "нормальные" зарплатыВчера, 14:30 - 1094 9
НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию для юрлицВчера, 12:00 - 16994 21
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 годВчера, 15:00 - 3312 2
В Viber добавили новую функциюВчера, 22:00 - 3035
"Киевстар" закрывает несколько "домашних" тарифовВчера, 13:00 - 2899 5
ОТП Банк изменил максимальную процентную ставкуВчера, 12:10 - 2620
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1082
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2736 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8644 5
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1697 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1262