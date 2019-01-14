Растаможка «еврономеров»: о старых схемах и новых правилах и суммах

В течение последних четырех лет на дорогах Украины стремительно увеличивалось количество машин на иностранной регистрации. По данным Государственной фискальной службы, в страну было ввезено примерно 630 000 «еврономеров». Но, по неофициальным данным, их может быть около двух миллионов.

Однако, в ноябре 2018 года вступили в силу законы №8487 и №8488, которые поставили точку в использовании многих схем по растаможиванию.

Например, в режиме транзита их стало ввозить невыгодно, поскольку теперь при въезде в страну нужно платить залог в евро, что равняется таможенным платежам. При выезде его, конечно, вернут, но в гривнах. Без денежного обеспечения ввезти авто могут только иностранцы, но не более одного.

Итак, владельцам «еврономеров» дали полгода на их растаможку. И даже ввели льготный период – 50%-ную скидку на оплату акцизного сбора, которая будет действовать до 22 февраля. Некоторые решили ею воспользоваться.

Об истории одного из таких людей, подготовке к растаможке, условиях и суммах читайте в материале журналиста finance.ua:

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