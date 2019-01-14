Xiaomi представила говорящую ручку с искусственным интеллектом

Youpin, один из дочерних брендов компании Xiaomi, представил умную говорящую ручку с системой искусственного интеллекта.

Необычный гаджет в первую очередь предназначен для обучения детей языкам.

Ручка Machine Island AI, строго говоря, не является пишущей ручкой. Это устройство предназначено для распознавания и чтения написанного или напечатанного текста, для того, чтобы прочитать сказку, рассказать ребенку интересные факты.

Умная говорящая ручка Xiaomi включает модуль Wi-Fi, который обеспечивает неограниченную возможность загрузки, автоматическое обновление контента. Wi-Fi также позволяет ручке автоматически читать голосовые ресурсы, например специализированные сборники рассказов.

Устройство оснащено системой оценки качества произношения слов, оно позволяет создавать интеллектуальный отчет о прогрессе, которого добился ученик, а также о проявляемом ребенком интересе к той или иной теме, передавая данные на мобильное устройство.

Ручка предназначена для оказания помощи детям в пяти сферах: самообслуживания, социального, психологического, когнитивного и логического мышления. База данных содержит 20 подтем, более 1200 пунктов знаний и более 2000 китайских и английских слов. Так как устройство разработано для детей, дизайн ручки в форме медведя нужно оценивать в соответствии с детской эстетикой.

Корпус AI Machine Island изготовлен из силикона с гладкой отделкой. Что касается дизайна, гаджет имеет форму обычной ручки, но получил прочную конструкцию и дизайн в форме плюшевого медведя в галстуке. Верхняя часть имеет форму головы с двумя антенными огнями, похожими на уши. Есть отверстие для микрофона в верхней части под галстуком-бабочкой. Кнопки регулировки громкости находятся на боковой стороне, на другой стороне находятся кнопка питания и порт зарядки USB.

Устройство имеет несколько решеток на задней панели корпуса динамика. Это сделано для того, чтобы сделать гаджет похожим на рацию. Наконечник ручки на самом деле является областью распознавания чтения, в нем нет чернил для письма.