Mozilla закрывает еще одну программу и сервис Firefox Screenshots

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Компания Mozilla закрывает программу Test Pilot. С 22 января система прекратит работу, хотя установленные экспериментальные возможности будут по-прежнему доступны на пользовательских ПК. Как сообщается, частично эти функции будут доступны в виде отдельных дополнений в каталоге addons.mozilla.org. Другие же возможности, вроде Firefox Lockbox (доступ к сохранённым в Firefox логинам и паролям) и Firefox Send (обмен файлами), будут развиваться независимо от браузера.
Эта программа позволила тестировать экспериментальные возможности на браузерах пользователей в «боевых условиях». В ходе работы Test Pilot система собирала обезличенные данные статистики. В рамках этой программы тестировали, в частности, Activity Stream, Firefox Screenshots и блокировку отслеживания перемещений пользователей по сайтам.
В компании заявили, что причиной закрытия стала необходимость вложения значительных инженерных ресурсов в поддержание программу, потому её признали нецелесообразной. На замену Test Pilot уже предложили новую систему, которая ориентирована на индивидуальное тестирование с более широким охватом аудитории и сокращённым сроком. В будущем же планируется привлекать к тестированию всех желающих, а не только «узкий круг избранных», участники которого установили дополнение Test Pilot.
Кроме того, компания сообщила о закрытии фирменного сервиса. Само расширение останется, но будет сохранять скриншоты только локально, а не в облако, как сейчас. В целом, компания явно избавляется от тех активов и проектов, которые тормозят развитие или попросту требуют много ресурсов. Учитывая довольно скромные успехи браузера Firefox на рынке, это вполне ожидаемо и объяснимо.
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