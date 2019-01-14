Mozilla закрывает еще одну программу и сервис Firefox Screenshots

Компания Mozilla закрывает программу Test Pilot. С 22 января система прекратит работу, хотя установленные экспериментальные возможности будут по-прежнему доступны на пользовательских ПК. Как сообщается, частично эти функции будут доступны в виде отдельных дополнений в каталоге addons.mozilla.org. Другие же возможности, вроде Firefox Lockbox (доступ к сохранённым в Firefox логинам и паролям) и Firefox Send (обмен файлами), будут развиваться независимо от браузера.

Эта программа позволила тестировать экспериментальные возможности на браузерах пользователей в «боевых условиях». В ходе работы Test Pilot система собирала обезличенные данные статистики. В рамках этой программы тестировали, в частности, Activity Stream, Firefox Screenshots и блокировку отслеживания перемещений пользователей по сайтам.

В компании заявили, что причиной закрытия стала необходимость вложения значительных инженерных ресурсов в поддержание программу, потому её признали нецелесообразной. На замену Test Pilot уже предложили новую систему, которая ориентирована на индивидуальное тестирование с более широким охватом аудитории и сокращённым сроком. В будущем же планируется привлекать к тестированию всех желающих, а не только «узкий круг избранных», участники которого установили дополнение Test Pilot.

Кроме того, компания сообщила о закрытии фирменного сервиса. Само расширение останется, но будет сохранять скриншоты только локально, а не в облако, как сейчас. В целом, компания явно избавляется от тех активов и проектов, которые тормозят развитие или попросту требуют много ресурсов. Учитывая довольно скромные успехи браузера Firefox на рынке, это вполне ожидаемо и объяснимо.