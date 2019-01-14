Microsoft разделит Cortana и поиск в Windows 10

Компания Microsoft готовит крупные изменения для голосового помощника Cortana в Windows 10. Софтверный гигант планирует разделить собственно внутрисистемный поиск и Cortana на панели задач Windows 10. Это позволит обрабатывать голосовые запросы отдельно, вводя текст в соответствующее поле для поиска документов или файлов.

Это изменение будет реализовано в следующем крупном обновлении Windows, которое запланировано на апрель (если ничего не изменится). После выхода апдейта голосовой поиск больше не будет работать вместе с текстовым — это будут раздельные приложения.

Как заявила Дона Саркар (Dona Sarkar), руководитель программы Microsoft Insider, это позволит использовать поиск и голосового помощника сторонним разработчикам. При этом они смогут упростить работу для конечных пользователей. С другой стороны, нововведение сильно ослабляет позиции Кортаны, поскольку ранее от неё ждали именно интеллектуального поиска. По сути, ей останется работа только с Microsoft To-Do, интеграцию с которой запланировали уже давно.

Компания Microsoft улучшила поиск на Windows 10 ещё с первой версии, стараясь сделать его похожим на решение Apple. Однако при этом туда же хотели внедрить и Cortana, что, в итоге, оказалось избыточным. Ведь голосовой помощник пока не может использоваться для полноценного ввода текста, запуска всех без исключения программ, включения и выключения ПК. Плюс ко всему, Кортана до сих пор не знает русского языка, что делает её непригодной для использования в России.

Остаётся дождаться выхода новой версии, чтобы сказать, насколько компании удалось реализовать задуманное. В апрельском обновлении планируются и другие нововведения, однако новых возможностей там не слишком много. В основном это улучшения уже существующих идей.