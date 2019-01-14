Станцию метро «Сырец» отремонтируют за 21,6 млн гривен

Станцию ​​метро «Сырец» планируют отремонтировать в 2019 году.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте КГГА.

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Капитальный ремонт станции проведут в рамках проекта по обеспечению свободного доступа в метро для маломобильных групп населения. В частности, там планируют заменить визуальную информацию, табло электрочасов, двери, разделительные барьеры и автоматическую систему прохода в метро.

Для людей с инвалидностью установят тактильно-контрастные полосы на пешеходных дорожках к станции и на станции, предупредительные тактильные полосы вдоль платформы, дополнительные стационарные поручни возле подъемников, пандусов и тележечных съездов.

Также, на станции «Сырец» установят видеокамеры и заменят название станции на другое, с большими буквами.

На ремонт планируют потратить 21,6 миллиона гривен.