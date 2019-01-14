Украина вошла в топ-10 стран самых быстрорастущих миллионеров

Консалтинговая фирма Wealth-X включила Украину в топ-10 стран, где количество долларовых миллионеров в ближайшие годы будет расти быстрее всего.

Это следует из отчета High Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X.

К концу 2018 года в мире жили 22 млн 402 тыс. 510 человек, каждый из которых владеет состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW). За год общее число таких людей выросло на 1,9%, а их совокупное состояние — на 1,8%, до $61,275 трлн.

Эксперты Wealth-X полагают, что в течение ближайших пяти лет численность HNW особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно).

При этом лидером топ-10 стран, в которых новые HNW вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNW в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае — только на 9,8%. Кроме того, в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNW 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).

Две трети всех HNW мира, по данным Wealth-X, живет сейчас в Северной Америке (41%, свыше 9,18 млн человек) и Европе (25%, более 5,674 млн). При этом три четверти всех HNW мира обитают всего в десяти странах — в США (8,68 млн человек), Китае (1,88 млн), Японии (1,619 млн), Германии (1,02 млн), Великобритании (893,9 тыс.), Франции (877,4 тыс.), Канаде (505 тыс.), Южной Корее (476,7 тыс.), Австралии (473,6 тыс.) и Италии (418 тыс.).

Существенно (сразу на 4,5%) нарастить численность HNW в десятке наиболее населенных ими городов мира в 2018 году сумел только Париж. В столице Франции сейчас живет около 345 тыс. людей с состоянием от $1 млн до $30 млн, что почти втрое меньше, чем в Нью-Йорке, уступившем недавно Гонконгу звание “столицы UNHW”.