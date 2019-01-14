Новый адронный коллайдер построят за $25 млрд

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Европейский совет ядерных исследований опубликовал концепт нового адронного коллайдера.
Туннель ускорителя будет достигать примерно 100 км, а весь проект будет стоить более $25 млрд.
Большое научное изобретение человечества может стать еще большим в прямом и переносном смысле этого слова. На днях Европейский совет ядерных исследований (CERN) показал концепт проекта следующего поколения адронного коллайдера.
В отличие от нынешнего Большого адронного коллайдера, новый ускоритель пока называют Будущий круговой коллайдер. Сегодня подземный тоннель, по которому разгоняют частицы на границе Швейцарии и Франции, занимает более 26 км.
Новую же разработку предлагают сделать в том самом месте, но почти в четыре раза больше – перед столкновением встречные пучки будут разгонять по кольцк длиной 100 км.
Стоимость разработки, соответственно, также возрастет в несколько раз. Если бюджет БАК, который начал свою работу в 2008-м, составил примерно $6 млрд, то в Будущем круговом коллайдере собираются потратить на $4 млрд больше для сооружения одного тоннеля. Общая стоимость проекта может превысить $25 млрд.
Поскольку новый ускоритель требует огромных затрат и начнет свою работу не раньше 2040-х, некоторые ученые ставят под сомнение необходимость такого инвестирования.
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