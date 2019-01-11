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Стала известна дальнейшая судьба монет номиналом 5 и 10 грн

Стала известна дальнейшая судьба монет номиналом 5 и 10 грн

Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий.

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Как отметил Смолий, денежный ряд, который в прошлом году презентовал НБУ, предусматривает введение в оборот монет номиналом 5 и 10 грн. В то же время, по его словам, в 2019 году монета номиналом 10 грн точно не будет выпускаться, а 5 грн – еще под вопросом.

“Относительно монет 1 и 2 гривны, безусловно, обращение является более долговременным, чем бумажные банкноты, которые изнашиваются… Изготовление монет и их обращение значительно дешевле для НБУ, чем банкноты”, – сказал он.

Смолий также сообщил, что бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 грн НБУ будет выпускать только для коллекционеров. “Они не будут выпускаться в обращение”, – сказал глава НБУ.

По материалам РБК-Украина
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